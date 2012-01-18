Украинцы едят много мяса и мало рыбы

Продовольственная корзина украинцев на 30% состоит из мяса и мясных продуктов, на 28% - из молока и молочных продуктов, на 12% - из хлеба и хлебопродуктов, на 18% - из овощей и фруктов, по 3% занимает рыба, яйца и сахар, около 2% - подсолнечное масло, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк на пресс-конференции в Киеве.

По словам министра, такое перераспределение продуктов питания обусловлено как европейскими тенденциями, так и украинскими гастрономическим традициями.

Присяжнюк сообщил также, что украинцы стали употреблять больше овощей и фруктов, а также мяса птицы. В то же время меньше нормы едят говядину.

«Если говорить о вопросе дисбаланса потребления продуктов, то есть национальные традиции по потреблению свинины, подсолнечного масла, хлеба и картофеля, а есть также дисбаланс потребления мяса птицы. Он прослеживается не только у нас, но и во всем мире. В определенной степени невозможность покупать морепродукты и рыбу обусловлена финансовыми возможностями украинцев», - сказал Присяжнюк, которого цитирует ForUm.