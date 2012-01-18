Треть украинцев боятся сесть за преступления, которых не совершали

26% граждан Украины боятся быть осужденными за преступления, которые не совершали, сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей АНТИПОВИЧ в среду на пресс-конференции в Киеве.

"То, что есть такая цифра в мыслях украинцев, это очень тревожный показатель, который может основываться или на личном опыте граждан, или на слухах, или, в конечном итоге, на данных средств массовой информации. Но это сильно бьет по имиджу правоохранительных органов и по желанию к ним обращаться", - сказал АНТИПОВИЧ.

Со своей стороны, руководитель Института украинской политики Кость БОНДАРЕНКО отметил, что этот социологический показатель нельзя отождествлять с реальной ситуацией. "Наличие той или другой фобии в обществе, наличие того или другого страха не является прямым свидетельством того, что именно такое количество граждан осуждаются за преступления, которые они не совершали. Никоим образом нельзя сказать, что 26% граждан, которые осуждены, сидят за преступления, которых они не совершали", - сказал он.

Председатель секретариата Украинского клуба Алексей УСАЧЕВ связывает такие результаты соцопроса со случаями, когда правоохранительные органы не реагируют на обращения граждан о правонарушениях других лиц. "Это позорная практика, когда правоохранители начинают выяснять, что это за лицо, нет ли у него проблем с законом. Вместо того, чтобы решать проблему гражданина, они начинают заниматься этим гражданином. Я не говорю, что это массово, но есть такие факты, и такие факты попадают в СМИ, и в конечном итоге формируется соответствующее общественное мнение", - объяснил эксперт.

Согласно результатам опроса, среди правоохранительных органов больше всего заслуживает доверия Служба безопасности Украины: 16% респондентов считают, что СБУ полностью заслуживает доверия, 25% - не совсем заслуживает и 26% - совсем не заслуживает.

"Около 12% опрошенных считают, что полностью заслуживает доверия прокуратура, около 10% - милиция, налоговая и таможня. Милиции в целом доверяют больше, чем ГАИ", - сообщил АНТИПОВИЧ.

По словам социолога, граждане Украины меньше всего доверяют судам. "Только 8% респондентов считают, что суды полностью заслуживают доверия, 34% - не совсем заслуживают и 43% граждан ответили, что суды совсем не заслуживают доверия", - уточнил директор социологической группы "Рейтинг".

"Рейтинг" провел опрос "Правоохранительные органы Украины: доверие и оценки населения, проблемы внутренней безопасности и готовность к сотрудничеству" в декабре 2011 года во всех регионах Украины. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1%.