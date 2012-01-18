Медики не рекомендуют "хроникам" купаться в проруби

Крещенские купания могут стать причиной обострения хронических заболеваний, заявил заведующий консультативно-просветительским отделом Центра здоровья Леонид ЛАШКО в среду на пресс-конференции в Симферополе.

Крещение Господне - христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. 19 января принято окунаться в прорубь, освященные водоемы или купели.

"Не рекомендуется окунаться в холодную воду людям, страдающим сахарным диабетом, высоким артериальным давлением, имеющим заболевание сердца, тем, кто переносил травмы черепа, конечностей, особенно, в тех случаях, когда были резаные раны. В этом случае рубцы могут воспалиться и заболевание может обостриться. Иногда может обостриться такое заболевание как хронический остеомиелит, которое тяжело лечится", - сказал ЛАШКО.

Медик подчеркнул, что окунаться в воду нужно быстро.

Кроме того, он отметил, что купаться можно не во всех водоемах. "Есть такие водоемы, где вода никогда не сможет получить каких-то полезных свойств из-за содержания там всевозможных отходов, примесей", - сказал ЛАШКО, которого цитирует издание "Аргументы недели - Крым".