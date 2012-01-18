Севастопольцев научат любить "картинки" с Януковичем

Круглый стол «Пути налаживания диалога между властью и гражданским обществом», участники которого, в частности, обсудят «вопросы, связанные с недопущением случаев забрасывания билбордов с изображением первого лица государства», пройдет в среду в Севастополе, сообщила начальник Главного управления юстиции в городе Ольга КОВИТИДИ.

В январе в Киеве, Львове, Запорожье, Севастополе, Ровенской, Закарпатской, Луганской, Винницкой и Волынской областях неизвестные забросали краской или порвали билборды с изображением президента Виктора ЯНУКОВИЧА, где он поздравлял украинцев с новогодними праздниками. Милиция Львова возбудила уголовное дело по факту порчи билборда по статье 296 УК (хулиганство).

По словам КОВИТИДИ, 16 января во время обсуждения на аппаратном совещании в Севастопольской горгосадминистрации проекта плана мероприятий ко дню соборности и свободы она выступила с инициативой проведении круглого стола с участием представителей местных органов власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций.

«Главное управление юстиции на территории Севастополя является особым органом исполнительной власти, занимающимся реализацией правовой политики. Президент неоднократно подчеркивал, что власть должна вести активный диалог с общественностью. Думаю, сегодня назревает необходимость поговорить о случаях проявления личного неуважения к власти, которые граничат с серьезными правонарушениями. Учитывая то, что подобные акции участились не только на нашей территории», - сказала КОВИТИДИ.

В свою очередь, председатель администрации Севастополя Владимир ЯЦУБА отметил, что поднятый на круглом столе «вопрос непростой, очень правильный». По его мнению, власть должна советоваться с гражданским обществом, «чтобы этого не было» (случаев проявления неуважения к президенту). С другой стороны, по мнению ЯЦУБЫ, «все это, наверное, ступени роста самого общества. Наверное, это процесс, который должен обязательно пройти в странах, которые никогда не были самостоятельными».