Ангарский перевал прикрыли

Госавтоинспекция Крыма из-за снегопада ограничила движение грузовиков, а также пассажирского транспорта без "зимней" резины через Ангарский перевал на трассе из Симферополя в Алушту, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с обильным снегопадом и сильным ухудшением дорожных условий для облегчения работы снегоуборочной техники движение через Ангарский перевал временно ограничено", - говорится в пресс-релизе.

ГАИ просит водителей "легковушек" сменить "летнюю" резину на "зимнюю" и позаботиться о средствах противоскольжения в автомобилях.