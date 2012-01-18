Ангарский перевал прикрыли
13:00, 18 января 2012Крым
0 0
А вы сменили резину?
Госавтоинспекция Крыма из-за снегопада ограничила движение грузовиков, а также пассажирского транспорта без "зимней" резины через Ангарский перевал на трассе из Симферополя в Алушту, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с обильным снегопадом и сильным ухудшением дорожных условий для облегчения работы снегоуборочной техники движение через Ангарский перевал временно ограничено", - говорится в пресс-релизе.
ГАИ просит водителей "легковушек" сменить "летнюю" резину на "зимнюю" и позаботиться о средствах противоскольжения в автомобилях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter