Алупка отстояла больницу

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что решение Ялтинского горсовета о закрытии больницы в Алупке приостановлено, а начальник управления здравоохранения Ялты получит взыскание.

«Глава здравотдела Ялты доложил не совсем объективную информацию руководству города, вследствие чего было принято такое сумбурное решение о закрытии больницы. Оно приостановлено. Думаю, сессия (Ялтинского горсовета) примет решение об аннулировании этого дела», - сказал премьер Крыма во вторник на пресс-конференции в Симферополе.

По словам МОГИЛЕВА, больница «остается в том виде, в котором она есть». «Единственное: там все равно нужно принимать меры по оптимизации. Больница большая по численности для того населения, которое она обслуживает», - отметил глава Совмина, добавив, что мнение персонала и жителей Алупки будет при этом учтено

Больнице в этом году исполняется 95 лет. Там лечатся не только алупкинцы, но и жители ближайших населенных пунктов - от Фороса до Стройгородка.

Горсовет Ялты в начале января решил, что Алупкинская больница должна стать поликлиникой и присоединиться к Ялтинской городской поликлинике, а ее отделение скорой помощи - к станции скорой помощи в Ялте. С передачей имущества, прав и обязанностей. Чиновники поясняют: содержание медучреждения слишком дорого обходится бюджету Ялты.

Сотрудники больницы 13 января вышли на митинг.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 16 января потребовал пересмотреть решение о закрытии медучреждения, заявив, что «крайне возмущен формальным, бездушным подходом чиновников» при его принятии.