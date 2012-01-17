Сессия Симферопольского горсовета

26 января - 10.00. Сессия Симферопольского городского совета.

В повестке дня такие вопросы:

1. О комплексной программе социально-экономического и культурного развития Симферополя на 2012 год.

2. О программе занятости населения Симферополя на 2012-2013 годы.

3. Об утверждении программы «Молодежь Симферополя» на 2012-2016 годы.

4. О программе информационного обеспечения деятельности горсовета и его исполнительных органов на 2012 год.

5. Об отчете о работе управления жилищно-коммунального хозяйства за 2011 год.

6. Об отчете о работе управления земельных ресурсов за 2011 год.

7. Об установлении арендной платы управлению Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Крыму.

8. О временной контрольной комиссии горсовета по проверке размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности.

Симферополь, ул. Толстого, 15.