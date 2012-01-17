Каждый 4 милиционер в Украине готов уволиться из-за соцтрудностей

Каждый четвертый сотрудник милиции в Украине готов уволиться из органов внутренних дел из-за социальво вторник на коллегии в Киевеных трудностей, сообщил глава МВД Виталий ЗАХАРЧЕНКО .

«По результатам анонимного анкетирования 8 из 10 сотрудников милиции говорят о невозможности обеспечить элементарные жизненные потребности, треть жалуется на ненадлежащие условия проживания. Из-за социальных трудностей каждый 4 милиционер готов уволиться», - сказал министр.

По его словам, в прошлом году, несмотря на потребности сотрудников милиции в жилье, деньги на строительство не выделялись.

ЗАХАРЧЕНКО заявил, что в этом году МВД нашло возможность для повышения заработной платы, в частности минимальная зарплата сотрудника милиции вырастет с 1450 до 1600 гривен.

По мнению министра, главной составляющей успеха в работе правоохранительных органов является работа с кадрами, в частности положительная мотивация труда - желание бороться с преступностью, наличие достойной зарплаты, соцгарантий, профессиональная подготовка.