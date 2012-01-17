Крымчане задолжали за землю миллионы гривен
11:45, 17 января 2012Крым
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Рескомзем расставил точки над "i"
|Александр Чабанов
«В большинстве случаев рост недоимки обусловлен тем, что арендованные участки стоят неиспользованными. Так, порядка 30 земучастков общей площадью около 150 гектаров простаивают в Алуште, Евпатории, Феодосии, Ялте, в Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Сакском, Раздольненском районах. К тому же есть факты использования предприятиями земли без правоустанавливающих документов», - говорится в пресс-релизе.
Глава Рескомзема Александр ЧАБАНОВ призвал представителей райгосадминистраций и мэрий городов бороться с недополучением денег в бюджеты регионов и расторгать договоры аренды через суд.
ЧАБАНОВ сообщил также, что информация о недобросовестных арендаторах будет направлена в налоговую.
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