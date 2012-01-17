ГАИ просит водителей сидеть дома

Крымское управление Госавтоинспекции просит автомобилистов воздержаться от поездок по полуострову, особенно - по горным дорогам, в ближайшие дни из-за сложных погодных условий, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее информации, до конца недели в регионе ожидается минусовая температура, на дорогах возможно образование снежного наката, гололеда, налипание мокрого снега, резкое ухудшение видимости.

"Особенно опасной дорога может быть при частой смене температуры с плюса на минус, когда обледеневают повороты, подъемы, спуски. В таких условиях риск не справиться с управлением и вылететь с дороги очень высок", - предупреждает ГАИ.

Управление Госавтоинспекции призывает водителей, которые все же решатся на поездку, проверить тормозную систему автомобиля, исправность осветительных приборов и стеклоочистителей.

"Настоятельно рекомендуем использовать зимнюю резину, а также средства противоскольжения на дорогах. Обязательно пользуйтесь ремнями безопасности и детскими креслами для маленьких пассажиров", - добавили гаишники.