Открытие 6-й платформы для электричек в Симферополе
11:24, 17 января 2012Крым
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18 января. Открытие шестой платформы для пригородного движения электропоездов на станции «Симферополь».
11.15 – сбор прессы (6-я платформа).
По окончании мероприятия планируется подход к журналистам председателя Совета министров Крыма Могилева и начальника Приднепровской железной дороги Момота.
Аккредитация проводится до 17 часов 17 января по телефонам: (0652) 27-42-15 или 54-46-63.
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