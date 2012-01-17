Открытие 6-й платформы для электричек в Симферополе

18 января. Открытие шестой платформы для пригородного движения электропоездов на станции «Симферополь».

11.15 – сбор прессы (6-я платформа).

По окончании мероприятия планируется подход к журналистам председателя Совета министров Крыма Могилева и начальника Приднепровской железной дороги Момота.

Аккредитация проводится до 17 часов 17 января по телефонам: (0652) 27-42-15 или 54-46-63.