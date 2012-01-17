Хамсу и тюльку вылавливают в Керчи тоннами

В Керчи в разгаре осенне-зимняя путина: с 15 октября 2011 года по 13 января 2012-го рыбаки выловили 8 488 тонн хамсы азовской и около 384 тонн тюльки, пиленгаса пока нет, сообщила во вторник пресс-служба Керченского городского совета.

Участие в путине принимают 20 судов.

В 2010 году путина началась 1 октября. В ней участвовало 21 судно. К 14 января 2011-го рыбаки выловили 8 494 тонн хамсы азовской, около 64 тонн пиленгаса, тюльки не было.