"КаZантип" переехал в Португалию?
ПреZидент разъясняет
Если верить интернету, то в этом году КаZантипов обещают целых два: в Португалии - и, как обычно, в Крыму, в Поповке.
Преzидент Республики Каzантип Никита I отмечает, что "фестиваль" в Португалии имеет подозрительно похожее название "Kazantip", а также конституцию, фотографии, видео и многое другое.
Никита I предлагает рассмотреть несколько версий происходящего: "Можно предположить, что у организаторов португальского ээ ... ивента совсем нет мозгов, чтобы придумать другое название и все остальное.
Если же у них есть мозги, и они примитивные мошенники, то есть ли мозги у тех, кто, выбирая между двумя Каzантипами, решит, что лучше пропустить фееричное празднование 20-тилетнего юбилея Республики Каzантип, проходящего как обычно в Крыму, и для разнообразия поехать на первый непонятный "фестиваль" с похожим названием в Португалию?"
"Если бы одновременно проходило, предположим, два концерта Depeche Mode, вы бы на какой поехали? Вот и мы считаем, что НОРМАЛЬНЫЕ взрослые люди сами разберутся.
Или другой пример: скажем, вы хотите в ПАРИЖ. Бывает...
Париж - город в США, штат Техас.
Париж - город в Канаде, Онтарио.
Париж - посёлок в Белоруссии.
Париж - село Воронежской области.
Париж - село в Нагайбакском районе Челябинской области.
Париж - деревня в Кигинском районе Башкортостана.
Париж - исторический район Сыктывкара.
Выбирайте, пожалуйста, сами: что вам нужно, вода или источник?", - пишет преzидент Республики Каzантип.
"И ещё. Почему фотографии очень похожи на фотографии Республики Кazantip? Ну, их можно понять, у них же нет своих фотографий. У них вообще ничего нет, кроме желания поскорее продать вам путевки и визы", - добавляет он.
В любом случае, правительство Республики желает хорошо и весело провести это лето.
*** "КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х "КаZантип" переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в "Республику Z".
Видео смотрите тут (осторожно - мат).