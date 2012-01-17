"КаZантип" переехал в Португалию?

Если верить интернету, то в этом году КаZантипов обещают целых два: в Португалии - и, как обычно, в Крыму, в Поповке.

Преzидент Республики Каzантип Никита I отмечает, что "фестиваль" в Португалии имеет подозрительно похожее название "Kazantip", а также конституцию, фотографии, видео и многое другое.

Никита I предлагает рассмотреть несколько версий происходящего: "Можно предположить, что у организаторов португальского ээ ... ивента совсем нет мозгов, чтобы придумать другое название и все остальное.

Если же у них есть мозги, и они примитивные мошенники, то есть ли мозги у тех, кто, выбирая между двумя Каzантипами, решит, что лучше пропустить фееричное празднование 20-тилетнего юбилея Республики Каzантип, проходящего как обычно в Крыму, и для разнообразия поехать на первый непонятный "фестиваль" с похожим названием в Португалию?"

"Если бы одновременно проходило, предположим, два концерта Depeche Mode, вы бы на какой поехали? Вот и мы считаем, что НОРМАЛЬНЫЕ взрослые люди сами разберутся.

Или другой пример: скажем, вы хотите в ПАРИЖ. Бывает...

Париж - город в США, штат Техас.

Париж - город в Канаде, Онтарио.

Париж - посёлок в Белоруссии.

Париж - село Воронежской области.

Париж - село в Нагайбакском районе Челябинской области.

Париж - деревня в Кигинском районе Башкортостана.

Париж - исторический район Сыктывкара.

Выбирайте, пожалуйста, сами: что вам нужно, вода или источник?", - пишет преzидент Республики Каzантип.

"И ещё. Почему фотографии очень похожи на фотографии Республики Кazantip? Ну, их можно понять, у них же нет своих фотографий. У них вообще ничего нет, кроме желания поскорее продать вам путевки и визы", - добавляет он.

В любом случае, правительство Республики желает хорошо и весело провести это лето.

*** "КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х "КаZантип" переехал на запад Крыма, в Поповку, и вскоре переименовался в "Республику Z".

Видео смотрите тут (осторожно - мат).