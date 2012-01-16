Украинскую армию сократят на 20%

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что в течение пяти лет численность военнослужащих Вооруженных сил будет сокращена на 15-20% - до 130 тысяч человек, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

По словам ЕЖЕЛЯ, к 2017 году планируется улучшить техническое оснащение армии и вдвое повысить денежное содержание военных. При этом за счет реорганизационных мер Вооруженные силы страны за пять лет смогут сэкономить около 717 миллионов гривен.

“Большое внимание будет уделяться вооружению и военной технике. Будет продолжаться работа по восстановлению ее исправности, продлению ресурса, глубокой модернизации существующих образцов и закупке новых. Также мы будем работать над формированием нового типа украинского офицера и сержанта. Укрепление сержантского корпуса позволит нам постепенно заменить офицеров на некоторых первичных должностях сержантами-профессионалами”, - сказал ЕЖЕЛЬ в понедельник, выступая перед участниками оперативно-стратегического сбора руководящего состава Минобороны и генштаба ВСУ.