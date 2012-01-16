Погода в Украине на вторник

Незначительное понижение температуры воздуха и небольшой снег ожидаются в Украине 17 января.

На дорогах гололедица, в южной части, центральных и восточных областях ночью и в первой половине дня местами туман, изморозь.Ветер северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 3-8 м/с, сообщил Укргидрометцентр.

Температура ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза; в Карпатах ночью 11-16°, днем 7-12° мороза; в Крыму и на Закарпатье ночью 2-7° мороза (на южном побережье Крыма около 0°), днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве и Киевской области во вторник облачно с прояснениями, временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью по области 6-11°, днем 2-7° мороза; в Киеве ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.