Власти подкормят диких птиц в Севастополе

Власти Севастополя в особо холодные дни организуют подкорм диких птиц, проводящих зимовку в бухтах города, сообщил начальник управления по делам чрезвычайных ситуаций Севастопольской государственной администраций Мирослав САГАЙДАК.

По словам САГАЙДАКА, такое распоряжение дал на совещании в понедельник глава администрации Владимир ЯЦУБА.

«Особое внимание подкорму птиц будет уделяться в самые холодные дни. Я думаю, нам это удастся осуществить, предприятия города откликнутся, будут выделять для подкорма птиц какие-то отходы, а мы своими силами будем подвозить и организовывать подкорм», - сказал начальник управления.

Он добавил, что специалисты управления определят, в каких местах необходимо подкармливать птиц, поскольку в некоторых бухтах люди сами кормят птиц. «Есть места, где много горожан отдыхает и подкармливает птиц, а есть такие места, где птицы действительно нуждаются в человеческой помощи. Будем смотреть по ситуации», - сказал САГАЙДАК.