Азаров требует "голову" закрывателей больницы в Алупке

Руководитель Кабинета министров Украины Николай АЗАРОВ требует пересмотреть решение о закрытии больницы в Алупке (Крым), сообщила пресс-служба правительства.

«Глава правительства крайне возмущен формальным, бездушным подходом чиновников при принятии такого чувствительного для людей решения», - говорится в пресс-релизе.

Ялтинский горсовет в начале января решил: на восемь тысяч алупкинцев хватит и поликлиники с дневным стационаром. Чиновники говорят, что содержание Алупкинской больницы дорого обходится бюджету. Жителям городка предлагают ездить лечиться в больницу в Ливадию (подробнее о проблеме читайте тут).

Премьер-министр поручил найти оптимальные пути решения этого вопроса - обязательно с учетом мнения общественности.

АЗАРОВ сделал предупреждение главе украинского Минздрава Александру АНИЩЕНКО.