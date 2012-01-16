Первый вице-мэр Симферополя подал в отставку
17:04, 16 января 2012Крым
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Пресс-служба пока молчит
Первый заместитель мэра Симферополя Андрей СЕКЛЕЦОВ написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщают в понедельник крымские СМИ.
Пресс-центр городского совета информацию пока не подтверждает, но и не опровергает.
Симферопольский горсовет нового, шестого созыва, на первой сессии в ноябре 2010 года избрал СЕКЛЕЦОВА заммэра. После - в июне 2011-го - он стал первым вице-мэром.
СЕКЛЕЦОВ с августа 2010 по ноябрь 2010 года работал вице-мэром Макеевки Донецкой области, ранее, больше двух лет, - директором благотворительного фонда Василия Джарты.
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