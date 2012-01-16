"Консоль ЛТД" намерена увеличить ввод в эксплуатацию жилья в 3 раза

Компания «Консоль ЛТД» (Симферополь) в 2012 году планирует ввести в эксплуатацию 220 тыс. кв. м жилья, что в три раза превысит показатели 2011 года, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно пресс-релизу, в 2011 году компания ввела в эксплуатацию 121 жилых объектов общей площадью 72 тыс. кв. м.

«А в следующем году мы почти вдвое превысим наши докризисные объемы: сдадим 220 тысяч квадратных метров. Это два объекта в Днепропетровске, один в Харькове и тридцать объектов в Крыму», - сказал заместитель председателя правления «Консоль ЛТД» Андрей КОНСТАНТИНОВ.

В частности, в третьей декаде декабря 2011 года компания ввела в эксплуатацию два жилых дома в Керчи. В начале декабря 2011 года сдала в эксплуатацию дом на 72 квартиры в микрорайоне по улице Лексина (Авиационной) в Симферополе.

Во втором полугодии 2012 года компания планирует начать строительство последней, восьмой очереди микрорайона, общей площадью около 28 тыс. кв. м, а также подземного паркинга почти на 300 мест в Симферополе. Компания начала строить микрорайон в 1997 году. Сегодня он включает жилой комплекс из 12 домов с благоустроенной придомовой территорией.

Компания «Консоль ЛТД» (Симферополь) создана в 1993 году, занимается жилищно-гражданским строительством. С момента основания компания ввела в эксплуатацию более 1,5 млн. кв. м жилых и офисно-торговых помещений. Проекты компании расположены в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Полтаве, Днепропетровске, Симферополе, Севастополе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Ялте, Алуште, Судаке и Бахчисарае.