Севастополь может стать базовым круизным портом Украины - эксперт

Севастополь может стать базовым круизным портом Украины, заявил директор Агентства экономического развития Севастополя Дмитрий КОВАЛЬЧУК в интервью интернет-изданию «Новый Севастополь».

«Министерство инфраструктуры проводит активную политику по развитию территорий Западного Крыма. Одним из этих направлений является превращение Ялты и Севастополя в мощные круизные порты. У нас много преимуществ в плане привлечения обеспеченных туристов в город, потому что, как показывает практика, каждый круизный турист в сутки тратит порядка 50-ти долларов в точке стоянки», - сказал эксперт.

«Но здесь еще интереснее возможность превратить Севастополь в не просто один из круизных портов на Черном море, а сделать из Севастополя именно базовый круизный порт», - добавил КОВАЛЬЧУК.

Он напомнил, что в прошлом году в Севастополе при поддержке USAID/ЛИНК работал эксперт по портовой деятельности Кеннет КАРПИНСКИ. «Он сказал, что хорошо знаком с руководством Royal Caribian, и может постараться посодействовать в переговорах о том, чтобы Севастополь стал не просто круизным портом, а базовым круизным портом», - отметил эксперт.

По его словам, «Это невозможно без развития сопутствующей инфраструктуры. В первую речь идет о развитии аэропорта Бельбек. Понятно, что нужно дождаться принятия Закона о портах, который просто невозможно обойти в таком важном вопросе. Это хорошо понимают и в руководстве Royal Caribian», - подчеркнул директор Агентства экономического развития Севастополя.