"Киприотам" разрешили купить гостиничный комплекс в Ялте

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Millarford Management Limited приобрести акции ПАО "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист" (Ялта, Крым) и ЧАО "Пансионат с лечением "Донбасс" (пгт. Массандра, Крым), сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, эти приобретения обеспечивают превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист" построен в 1977 году и является одним из крупнейших туристических комплексов Крыма.

По состоянию на конец 2009 года, основными акционерам ПАО были фонд "Инвестиционные Технологии" ООО "КУА "Стандарт-Капитал" (19,8 %), "Восточно-Европейский инвестиционный фонд" (46,1%). Уставный капитал - 84,792 млн. грн.

В феврале 2010 года АМКУ разрешил консорциуму "Индустриальная группа" (Киев) приобрести через компанию I.S.H.C. Industrial Steel Holding Co Limited (Никосия, Кипр) свыше 50% акций "Ялты-Интурист".

"Донбасс" предоставляет курортно-санаторные услуги. Он расположен в 1,5 км от Ялты.