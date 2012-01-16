Чем вредны сосиски?

Результаты исследования шведских ученых, которые обнаружили новые, крайне неприятные, свойства у мяса, подвергшегося технологической обработке - к таким продуктам относятся, например, сосиски или бекон - опубликованы в издании British Journal of Cancer (Британском журнале рака). Исследователи утверждают, что питание сосисками или беконом может привести к раку поджелудочной железы.

Они считают, что технологическая обработка мяса при изготовлении сосисок вызывает формирование в них определенных веществ, которые отрицательно влияют на состояние организма. В итоге употребление всего одной сосиски в день якобы может увеличить риск развития у человека рака поджелудочной железы сразу на 19 процентов по сравнению с людьми, которые не едят подобные продукты.

Впрочем, далеко не все специалисты согласны с такими страшилками. В частности, при обследовании более чем шести тысяч человек диагностика рака поджелудочной железы мало у кого подтвердилась. Но сосиски и прочие виды мясной продукции постоянно остаются в поле зрения экспертов. Так, ранее ученые установили связь между их употреблением и развитием рака кишечника.

УНИАН-здоровье со ссылкой на potrebiteli.ru