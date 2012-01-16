"По гололеду лучше ходить на чуть согнутых коленях"

Севастопольское управление МЧС предупреждает жителей города о гололёде 16-17 января и дает несколько советов, как не упасть.

"Советуем обратить внимание на зимнюю обувь - она должна быть удобной. По гололеду лучше ходить медленно на чуть согнутых в коленях ногах, ступать на всю подошву, не поднимая ноги высоко, словно скользя по льду, чувствуя каждую впадину и бугорок дороги. Очень важно не держать руки в карманах!" - говорится в пресс-релизе.

"Чувствуете, что вот-вот упадете и ничего уже нельзя сделать, тогда постарайтесь просто присесть. Это хороший способ удержаться на ногах", - добавляют спасатели.

Если вы всё-таки упали и получили травму, нужно обратиться в травмпункт.

"Если вы сели за руль, то не тормозите резко на скользкой дороге, будьте предельно осторожными на мостах и эстакадах, избегайте резких маневров и обгонов", - советуют в МЧС, добавляя, что все-таки 16-17 января лучше воздержаться от поездки на машине.