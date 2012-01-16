Игровой зал в Ялте маскировался под интернет-кафе

Налоговая забрала автоматы

Cотрудники налоговой, прокуратуры и милиции обнаружили игровой зал в Ялте, который "маскировался" под интернет-кафе, сообщила в понедельник пресс-служба крымской налоговой, не уточнив дату проведения операции. Такой бизнес подпадает под действие статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины - "занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности". Правоохранители изъяли 14 системных блоков, 13 мониторов и 8 игровых автоматов.

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