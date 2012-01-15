В Украине впервые сделали операцию 100-летнему человеку

23:00, 15 января 2012
Крым
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Женщина травмировалась при падении

В Днепропетровской областной в клинической больнице имени Мечникова впервые в Украине сделали сложную операцию 100-летнему человеку.

Женщине, которая травмировалась при падении, установили протез тазобедренного сустава.

Руководил операцией доктор медицинских наук, профессор Александр Лоскутов - его называют одним из пионеров современного эндопротезирования в Украине. До этой операции рекордом было оперирование 96-летнего пациента.

По словам медперсонала, прооперирована пациентка сейчас в хорошем состоянии. Она проходит курс реабилитационной гимнастики.

Корреспондент

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