В Украине впервые сделали операцию 100-летнему человеку
23:00, 15 января 2012Крым
1 0
Женщина травмировалась при падении
В Днепропетровской областной в клинической больнице имени Мечникова впервые в Украине сделали сложную операцию 100-летнему человеку.
Женщине, которая травмировалась при падении, установили протез тазобедренного сустава.
Руководил операцией доктор медицинских наук, профессор Александр Лоскутов - его называют одним из пионеров современного эндопротезирования в Украине. До этой операции рекордом было оперирование 96-летнего пациента.
По словам медперсонала, прооперирована пациентка сейчас в хорошем состоянии. Она проходит курс реабилитационной гимнастики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter