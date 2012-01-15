Девятиэтажку "заминировали" в Севастополе

В Севастополе в воскресенье из-за ложного сообщения о взрывоопасном предмете эвакуировали жильцов многоквартирного дома, сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах города.

В 14.20 дежурной части Гагаринского райотдела УМВД стало известно о том, что в подвале 9-этажного жилого дома по улице Кесаева якобы находится взрывоопасный предмет.

На место событий по сигналу тревоги выехали пиротехники, жильцам дома предложили оставить на время свои квартиры, дом оцепили милиционеры.

Спустя некоторое время выяснилось, что сообщение о взрывчатке было ложным.