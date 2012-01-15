Российский корабль вернулся из Сирии в Севастополь

Сторожевой корабль Черноморского флота России "Ладный", который выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы ВМФ России в Средиземном море, вернулся в Севастополь, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

Совместно с кораблями Балтийского и Северного флотов сторожевой корабль Черноморского флота принимал участие в учениях.

В период одиночного плавания и в составе группы "Ладный" совершил деловые заходы в порты Франции, Мальты, Испании, посетил сирийский порт Тартус. За 43 суток похода корабль прошел около 6 тысяч морских миль.

Корабль вышел в поход 4 декабря прошлого года, напоминает РИА Новости.

Авианосная группа Северного флота вышла из Североморска 6 декабря 2011 года. В состав группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" входят также большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко" и суда обеспечения - спасательно-буксирное судно "Николай Чикер", танкеры "Сергей Осипов", "Вязьма", "Кама".

Позже к североморцам присоединились боевые корабли Балтийского флота - сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Лена" - и сторожевой корабль ЧФ "Ладный".