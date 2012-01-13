Тонну просроченных куриных шей нашли в Крыму
18:57, 13 января 2012Крым
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Решается вопрос об утилизации
Сотрудники ветеринарной милиции нашли 12 января на одном из складов Симферополя 1 тонну 300 килограммов просроченных куриных шей, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МВД.
Срок их годности истек десять дней назад.
"Хозяин говорит, что собирался возвращать товар поставщику, но никак не мог найти время. Куриные шеи у него не продавались, а находились на хранении", - говорится в пресс-релизе.
Решается вопрос об утилизации продукции.
На владельца товара составили материалы по статье 107 Кодекса об административных правонарушениях - "нарушение ветеринарно-санитарных требований".
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