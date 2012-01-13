У "копателя" забрали боеприпасы, эквивалентные 40 кг тротила

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у жителя Керчи, который занимался незаконными раскопками, 85 боеприпасов времен Второй мировой войны, эквивалентных почти 40 килограммам тротила, сообщила пресс-служба крымского управления СБУ.

8 минометных мин, 68 артснарядов, 7 ручных гранат и 2 тротиловые шашки были спрятаны неподалеку от сел Аджимушкай и Бондаренково, тайники обустроил керчанин, который длительное время занимался незаконными раскопками в местах боев времен войны.

«Специалисты-взрывотехники приравнивают выявленные боеприпасы к 38 кг тротила. В случае детонации содержимого самодельных тайников могли пострадать здания окружающих сел, дорога и люди», - говорится в пресс-релизе.

Бойцы МЧС уничтожили боеприпасы.