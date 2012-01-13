Россия возобновит воздушное патрулирование Черного моря

Дальняя авиация России намерена возобновить с конца января патрулирование акватории Черноморского побережья, а также вдоль государственных границ СНГ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С конца января экипажи дальней авиации продолжат выполнение задач по воздушному патрулированию районов Атлантики, Северного Ледовитого и Тихого океанов, акватории Черноморского побережья, а также по маршрутам вдоль государственных границ Содружества независимых государств, выполняя полеты как с базовых, так и оперативных аэродромов», - говорится в пресс-релизе.