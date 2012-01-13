В Ялте, Керчи и Евпатории - новые начальники морпортов

Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности начальника Ялтинского морского торгового порта Александра КОТОВСКОГО, Керченского - Мирослава ХАЛИКА, Евпаторийского - Игоря КУТАФИНА, сообщил УНИАН представитель ведомства.

«Изменения произошли на днях: так, КОТОВСКИЙ приступил к работе на этой неделе, а ХАЛИК и КУТАФИН - в первых числах января», - сказал он.

Ранее более десяти лет КОТОВСКИЙ возглавлял Керченский торговый морпорт, ХАЛИК несколько месяцев руководил Евпаторийским морпортом. КУТАФИН был переведен в Евпаторию из Севастополя.

Мининфраструктуры в конце декабря назначило и.о. начальника Севастопольского торгового морпорта Сергея ТАРАКАНОВА, который ранее возглавлял морпорт Ялты.

Правоохранители в декабре задержали КОТОВСКОГО по подозрению в злоупотреблении служебным положением при закупке Керченским морпортом горюче-смазочных материалов. По версии следствия, портовики необоснованно перечислили поставщику более 230 тысяч гривен. Спустя некоторое время КОТОВСКОГО отпустили из-под стражи под залог.