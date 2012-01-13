Януковича просят вмешаться в строительство у дома Чехова в Ялте

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешаться в ситуацию с сооружением здания рядом с домом-музеем писателя Антона Чехова в Ялте, сообщила пресс-служба вице-спикера.

Чехов жил в «Белой даче» с 1899 по 1904 год и написал там пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад», повесть «В овраге», рассказы «Дама с собачкой», «На святках», «Невеста». Также писатель отредактировал первое полное собрание своих сочинений.

ТОМЕНКО отметил: несмотря на то, что в мае 2010 года в ходе посещения музея президент поручил обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ (по оценкам экспертов, первоочередными определены противооползневые работы), в начале декабря 2011 года представители общественности, руководство музея, СМИ распространили информацию о начале строительства в нескольких метрах от музея.

По данным ТОМЕНКО, застройщики вырыли котлован прямо у опорной стены дома Чехова и уже залили фундамент под дом толщиной почти метр. Сотрудники дома-музея говорят, что на его стенах начали появляться трещины.

"Чеховский" конфуз Януковича