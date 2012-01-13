21 банду уничтожили за год в Крыму

Правоохранители ликвидировали 21 организованную преступную группировку (ОПГ) в 2011 году в Крыму, сообщила в пятницу пресс-служба крымской прокуратуры.

Столько же уголовных дел направлено в прошлом году в суд. На скамье подсудимых за совершение преступлений в составе ОПГ оказались 73 человека. «Они объединялись в банды для завладения деньгами и имуществом граждан и предприятий, торговли "живым товаром" и наркоторговли», - сказано в пресс-релизе.

25% ОПГ имели коррупционные связи.

В 2010 году в Крыму ликвидировали 14 банд.