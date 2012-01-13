Тигрюля скоро родит

Белая тигрица по кличке Тигрюля, которую лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО передала частному ялтинскому зоопарку "Сказка" два с половиной года назад, на сносях. Она забеременела от белого бенгальского тигра, привезенного зверинцем в 2011 году из Франции, сообщил УНИАН по телефону сотрудник зоопарка.

"Действительно, Тигрюля беременна", - сказал он.

"Жених" и "невеста" сначала не ладили между собой и даже дрались, но, в конце концов, их удалось свести.

Предприниматель Олег ЗУБКОВ создал "Сказку" в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. Там содержатся более тысячи зверей и птиц, многие из них - редких видов.

Бенгальскую тигрицу-альбиноса ТИМОШЕНКО подарили в августе 2009 года во времена ее премьерства организаторы фестиваля "Черноморские игры" в Скадовке.