В Крыму подорожали огурцы, помидоры и тыква

В Автономной республике Крым в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем больше всего среди продовольственных товаров подорожали огурцы, помидоры и тыква (на 11,8%), подешевели – капуста и сахар (на 7,7% и 7,1% соответственно), сообщило в четверг Главное управление статистики в Крыму.

Рост цен наблюдался также на яйца – 9,9%, яблоки – 7,1%, консервированное молоко – 2,9%, молоко, какао – 2,5%, морепродукты – 2,2%, творог – 1,5%, кисломолочную продукцию – 1,2%, кондитерские изделия из муки – на 1,1%.

Снижение цен отмечено на цитрусовые – 5,6%, рис – 5,2%, бананы – 3%, муку, крупы, свежую, охлаждённую и замороженную рыбу – 2,4%, макаронные изделия – 1,7%, жиры животные – 0,9%, масло растительное – на 0,8%.

Среди непродовольственных товаров и в сфере услуг рост цен (тарифов) зафиксирован на квартирную плату – 18%, цветы – 8,8%, утюги – 1,3%. Стоимость горячей воды и центрального отопления возросла на 1,2%.

Снижение цен отмечено на газ сжиженный – на 31,3%, обогреватели – 2,2%, плиты – 1,5%, телефонные аппараты – на 0,8%. Плата за туристические услуги снизилась на 0,6%.

«Цены на потребительские товары возросли на 0,3%. Цены на продукты питания возросли также на 0,3%», – подсчитали в ГУ статистики.