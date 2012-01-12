2 депутата пошли под суд в Крыму

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура передали в суд два уголовных дела против депутатов местных советов: депутат Коктебельского поселкового совета обвиняется в организации несанкционированной свалки, а депутат Феодосийского горсовета - в загрязнении реки и Черного моря, сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведомства, не уточнив фамилии.

Первому предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением и загрязнении земель - ч.2 ст.364 и ч.1 ст.239 Уголовного кодекса. "Он, будучи руководителем коммунального предприятия, организовал незаконное складирование отходов на участке площадью 1,1 га. Нанесенный окружающей среде ущерб составляет 6,5 млн. грн.", - говорится в пресс-релизе.

Второй депутат обвиняется в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК). "Являясь руководителем водоканала, не обеспечил надлежащее функционирование системы очистки стоков, из-за чего в реку Байбуга и море сбрасывались нечистоты. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составляют более 200 тыс. грн.", - отметили в прокуратуре.