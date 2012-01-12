Глава Рескомприроды и санврач Алушты пострадали в аварии
17:31, 12 января 2012Крым
1 0
Госавтонспекция выясняет причины
В Крыму временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя Республиканского комитета по охране окружающей природной среды Евгений БУБНОВ попал в аварию, он доставлен в больницу, угрозы для жизни чиновника нет, сообщил УНИАН сотрудник крымского управления ГАИ.
Автомобили марки «БМВ» и «Дэу» столкнулись в четверг в Симферополе. Второй машиной управлял БУБНОВ. По данным ГАИ, в аварии травмирован также водитель «БМВ» - глава Алуштинской СЭС Александр РАКИТОВ. Угрозы для жизни санврача нет.
Госавтонспекция выясняет причины ДТП.
БУБНОВ был временно отстранен от должности на время следствия по делу о загрязнении неочищенными стоками Черного моря в районе Судака.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter