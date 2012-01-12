8 тонн салфеток перехватили в Крыму

Сотрудники таможни 10 января задержали более восьми тонн материала для производства салфеток, который прибыл в Евпаторию (Крым) на пароме из Турции, водитель предоставил неправдивую информацию о стоимости груза, сообщила в четверг пресс-служба крымской таможни.

288 рулонов направлялись в адрес российской компании.

"Согласно документам, представленным для таможенного оформления, в кузове машины "Рено" находилось 8 160 кг полуфабриката на 25,3 тысячи долларов. Позже среди товаросопроводительных документов, представленных экспедитором, была обнаружена копия экспортной турецкой декларации на товар: стоимость груза составляла на самом деле 25,7 тысяч евро", - говорится в пресс-релизе.

Таможня составила протокол о нарушении.