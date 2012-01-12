Солдат украл и продал детали прибора распознавания противника

Прокуратура возбудила уголовное дело против военнослужащего службы по контракту, который украл узлы и радиодетали аппаратуры, предназначенной для распознавания техники противника, и продал на рынке Севастополя драгоценные металлы прибора, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры Военно-морских сил Украины.

"Старший электрик штурманского отделения боевой части фактически вывел из строя военную единицу ВМС", - говорится в пресс-релизе.

Военный причинил государству 33 тысячи гривен ущерба.

Дело открыли 10 января по части 1 статьи 410 УК - "хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ".