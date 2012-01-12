Украинскую буровую разобрали, чтобы пройти Босфор

Техническая подготовка самоподъемной плавучей буровой установки в турецком порту после прохода через Босфор для дальнейшего перехода в Украину займет три месяца, сообщил УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Это на три месяца», - сказал БОЙКО.

Ряд украинских изданий на днях сообщил со ссылкой на турецкие СМИ о том, что буровая установка West Juno под панамским флагом во второй половине декабря прошла Босфорский пролив и остановилась в турецком порту Гиресун для дальнейшей комплектации. В порту установка будет укомплектована опорами, которые были ранее сняты для прохождения пролива, весь процесс комплектации якобы займет около пяти месяцев.

Весной 2011 года государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, Крым) купило в Сингапуре за 400 млн. долларов буровую платформу для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

Осенью «Черноморнефтегаз» выбрал компанию для покупки второй буровой установки - за 399,8 млн. долларов. С помощью «вышки» ГАО намерено провести бурение в северо-западной части шельфа Черного моря.

«Черноморнефтегаз» занимается разведкой и добычей газа и нефти в Черном и Азовском морях. 100% акций ГАО принадлежит национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины».