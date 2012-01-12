Продавца боеприпасов повязали на трассе в Крыму

07:35, 12 января 2012
Крым
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Спецназ блокировал машину после сделки

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали продавца боеприпасов в Крыму, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Операция прошла на дороге Севастополь - Ялта. Автомобиль торговца, в котором также находился покупатель, спецназ блокировал сразу после продажи 1931 патрона к автомату Калашникова. Продавец получил за товар две тысячи долларов. В гараже по месту жительства торговца нашли еще 137 патронов к автомату Калашникова.

Милиция завела уголовное дело по части 1 статьи 263 УК - незаконное хранение и сбыт боеприпасов.

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