Рыбы в Крыму стало больше

Состояние прибрежных видов рыб возле Крыма в последние годы улучшается, это касается как некоторых промысловых видов, объектов любительского рыболовства, так и редких, занесенных в Красную книгу, сообщил УНИАН заместитель директора Института биологии южных морей НАНУ по научной работе Александр БОЛТАЧЕВ.

По его словам, 2011 году в ходе прибрежных экспедиций возле полуострова Тарханкут и южного берега Крыма в районе мыса Мартьян, а также под Севастополем в результате подводных наблюдений было отмечено увеличение численности рыб, занесенных в Красную книгу Украины. В первую очередь, это касается рыбы-ласточки, нередкими являются темный горбыль, зубарик.

«Отмечается увеличение численности, возрастной и размерной структуры таких видов как смарида, ласкирь, ерш, некоторых видов бычков, кефалей, саргана, что является хорошим показателем состояния их популяций. Кстати, некоторые из них все чаще встречаются в качестве прилова в рыболовных тралах», - сказал БОЛТАЧЕВ, комментируя ситуацию с так называемыми прибрежными видами рыб, которые являются объектом лова рыболовов-любителей.

Он отметил также, что одновременно прослеживается увеличение видового и количественного разнообразия многих видов рыб, не являющихся объектами коммерческого и любительского рыболовства, но играющих важную роль в биологическом разнообразии прибрежных сообществ рыб и делающих крымские берега более привлекательными для подводного туризма.

По словам БОЛТАЧЕВА, ученые Института биологии южных морей считают, что улучшение состояния рыб связано с наступлением определенной сбалансированности в экосистеме черноморских прибрежных вод Крыма.

Вместе с тем он отметил, то по-прежнему в катастрофическом состоянии находятся осетровые виды и в напряженном - камбала-калкан. Прежде всего - из-за браконьерства в отношении этих ценных видов, а также в связи с мизерными объемами выпуска жизнестойкого молодняка осетровых рыб, выращенного на заводах.