Психологи советуют, как побороть постпраздничную депрессию

К хорошему быстро привыкаешь, поэтому по истечении долгих новогодних праздников многим бывает тяжело сменить уютный домашний диван на офисное кресло. По словам американских психологов, самым тяжелым в этом плане зимним периодом является вторая неделя января. Эксперты рассказали, как побороть постпраздничную депрессию, пишет калифорнийский портал Belmontshore.

Традиционно, одним из самых печальных дней в году считается так называемый ”грустный понедельник” (Blue Monday), который приходится на середину января. День, когда он наступит, рассчитывается по сложной формуле, в которой учитываются такие факторы как погода, время, прошедшее с новогодних праздников, и другие. Ближайшим самым грустным днем в году будет понедельник 23 января, сообщают Вести.ру.

Тем, кто не хочет провести его в унынии, рекомендуется следовать таким советам, пишет психиатр и доктор медицинских наук Майкл БРОДСКИ:

Cкажите ”нет” одиночеству. Старайтесь не гулять в одиночку, проводите как можно больше времени в компании друзей и близких. Помните: с зимней хандрой лучше бороться сообща.

Не относитесь к себе слишком строго. Если вы решили с нового года бросить курить, сесть на диету или перестать сорить деньгами - прекрасно. Но если вы все же сделали ”последнюю” затяжку, съели пару шоколадок или купили в дом очередную чашку - не корите себя. Разбейте ваши грандиозные планы на несколько последовательных шагов. Достижение маленьких целей позволит вам побороть депрессию и придаст уверенности в себе.

Сбалансируйте рацион. Притормозите с алкоголем - да, он, как правило, помогает расслабиться, однако в депрессивный зимний период, когда нервная система истощена, лишний бокал вина может только еще сильнее вогнать вас в тоску. Ешьте больше жирной рыбы (лосось, тунец) - она способствует выработке серотонина, что улучшает работу мозга и придает бодрости. Также для борьбы с депрессией рекомендуется есть индейку, шпинат и спаржу.

Займитесь спортом. Физические нагрузки отлично помогают отвлечься от мрачных раздумий. Если же мысли о пробежке или походе на каток в морозную погоду вызывают у вас желание, напротив, завернуться в теплый плед, просто отправьтесь на 10-15 минутную прогулку. Вот увидите: это повысит вам настроение.

Не бойтесь врачей. В том случае, если ни одно из вышеперечисленных средств не помогает вам побороть депрессию, не стесняйтесь обратиться к врачу. Если у вас наблюдается сильное нарушение аппетита, вы все время опаздываете на работу (или же переживаете из-за ее отсутствия), да еще и друзья говорят, что вы постоянно ходите с кислым лицом, обратитесь к невропатологу. Лучше побор депрессию на ранней стадии, чем ждать, пока печальные настроения захлестнут вас с головой.