Ремонт водовода обошелся в $3 миллиона

Магистральный водовод, который обеспечивает водой жителей Феодосии и ряда других регионов юго-восточной части Крыма, открыли в среду после реконструкции, начатой в 2009 году, на работы потратили 25,5 млн. грн., сообщила пресс-служба Совета министров республики.

"В результате длительной эксплуатации без капитального ремонта водовод подвергался коррозии, а потери при подаче воды из Фронтового водохранилища достигла 60%", - говорится в пресс-релизе.

За деньги из государственного, республиканского и местного бюджетов заменили водовод на четырех участках по трассе общей протяженностью почти 4,3 км.

"Теперь жители самой Феодосии, Орджоникидзе, Коктебеля, а также Судака и Нового Света будут получать воду круглосуточно и в достаточных объемах", - сказал премьер Крыма Анатолий МОГИЛЕВ на открытии отремонтированного водовода.