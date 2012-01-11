В Крыму задержали нефтяных "королей"

Президент крымской корпорации «ТЭС» - крупной компании-нефтетрейдера - Геннадий БЕЙМ и его сын, вице-президент фирмы Сергей БЕЙМ задержаны по подозрению в уничтожении имущества Керченского морского торгового порта, что, по версии следствия, причинило около 2 млн. грн. ущерба, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Надзорное ведомство 10 января возбудило уголовное дело в отношении руководителей компании по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса.

«Им инкриминировано превышение служебных полномочий при уничтожении имущества, принадлежащего Крыму. В результате демонтажа комплекса помещений на территории порта нанесен ущерб на 1,9 млн. гривен», - говорится в пресс-релизе.

Фирма «ТЭС» создана в 1992 году, в 2002-м объединила свои предприятия в корпорацию. С 2008 года, помимо нефтяного бизнеса, занимается гостиничным бизнесом.