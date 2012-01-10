КРУ Крыма переименовалось

Контрольно-ревизионное управление в Крыму переименовалось в Государственную финансовую инспекцию в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Реорганизация проведена в соответствии с указом президента Украины "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти".

"КРУ в АР Крым официально переименовано в (ГФИ в АР Крым) с сохранением задач и полномочий, направленных на реализацию госполитики в сфере государственного финансового контроля", - говорится в пресс-релизе.