Жителя Севастополя будут судить за демонтаж зонта Януковича?

Гражданское движение «Спільна Справа» обратилось к министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко с требованием прекратить преследование жителя Севастополя Максима Кицюка, который был задержан в ночь со 2 на 3 января, пишет «Зеркало недели».

Гуляя с девушкой по городу, Кицюк заметил около городской елки фигурку Деда Мороза, к рукам которого был привязан зонтик с надписью «Партия регионов» и «Янукович — наш президент».

«Зонтик, привязанный к рукам Деда Мороза и другой стороной к елке, был обычным элементом политической агитации избирательного процесса 2010 года. Синий с белым зонт, с надписью "Янукович 2010" и деревянной ручкой. И это на праздник Нового года, да еще на Рождество. Мне стало стыдно за это. И за свой город», — отметил Кицюк.

Вечером 2 января, примерно в 23 часа, он прошел за ограду и осторожно демонтировал зонт. После этого был задержан сотрудниками ГАИ.

«Мое оправдание инцидента: "На днях потерял зонтик, шел, увидел очень похожий на свой, ведь описание совпадает: синий с белым зонт, с надписью "Янукович 2010" и деревянной ручкой. И решил забрать, ведь людям со здравым смыслом понятно, что у игрушечного Деда Мороза возле городской елки не может быть зонтик с политической агитацией», — отметил Кицюк.

После этого парня передали в машину БПС, где составили протокол личного досмотра, затем доставили в Ленинское РО УМВД Украины в Севастополе, там конфисковали зонт.

«Так что теперь я без зонта, с потенциальными шансами получить статью 173 — хулиганство или мелкое хищение. Хотя я сделал, как мне кажется, по-справедливому», — отметил активист.

«Спільна Справа» отметила, что в действиях Кицюка не может быть состава правонарушения, поскольку «использование партийной символики и агитация на муниципальной елке является ничем иным, как использованием чиновниками Севастопольского горисполкома служебного положения в собственных целях».

Вместе с тем, в Ленинском райотделении милиции Севастополя объяснили, что зонтик — не агитация, а защитное средство для гирлянд елки, чтобы на них не попала влага.

Следствие по данному факту должно завершиться 13 января.