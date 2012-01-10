Погода в Украине на среду

Температура воздуха в среду, 11 января, будет колебаться в Украине от 10° мороза в Карпатах до 6° тепла в Крыму, сообщил Укргидрометцентр.

Будет облачно с прояснениями. В восточных, областях Прикарпатье, Крыму и Приазовье ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 6-1° мороза, на севере Левобережья - до 9° мороза, в Крыму и Приазовье от 2° мороза до 3° тепла. Днем в Украине около 0°, в Крыму 1-6° тепла; в Карпатах ночью 10-5° мороза, днем 6-1° мороза.

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 5-3° мороза, днем - около 0°.