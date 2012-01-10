Европу ждут годы "драконовских ограничений" - миллиардер Сорос

Глобальной экономике грозит "порочный цикл дефляции", заявил инвестор-миллиардер Джордж СОРОС в ходе лекции в университете индийского города Бангалор, пишет The Wall Street Journal.

По словам СОРОСА, даже если еврозона переживет нынешний кризис, ей предстоят годы "драконовских ограничений". Он добавил, что хотя в валютном союзе сейчас появился де-факто регулирующий орган - фонд финансовой стабильности, - правила выдачи кредитов будет устанавливать Германия.

СОРОС подчеркнул, что нынешний долговой кризис вытекает из мирового финансового кризиса 2008 года: тогда многие европейские правительства выделили значительные средства на борьбу с последствиями обвала рынков и экономической рецессии, в результате государственные долги стран увеличились на десятки процентов.

Инвестор считает, что нынешний кризис еще опаснее: если дело дойдет до краха европейских банков, последствия затронут всю мировую финансовую систему. Развивающиеся страны в этих условиях пострадают меньше.

В 2011 году СОРОС обвинил в распространении долгового кризиса Германию и посоветовал создать единые европейские облигации, которые бы обеспечили ЕС финансовую стабильность, напоминает Лента.ру.

Долговой кризис в Европе впервые проявился в 2010 году, когда на грани дефолта оказалась Греция, имевшая госдолг на уровне 130% ВВП. Несмотря на меры поддержки, принятые ЕС, под ударом вскоре оказались и другие европейские страны, включая Италию и Испанию.