Израильская Нетания решила подружиться с Евпаторией

Администрация израильского города Нетания выразила желание установить партнерские отношения с Евпаторией (Крым), сообщила пресс-служба евпаторийской мэрии.

"Мэр города Мириам Файерберг-Икар направила письмо на имя городского головы Евпатории Андрея Даниленко, где отметила, что Нетания заинтересована в установлении партнерских отношений, и пригласила евпаторийскую делегацию в Израиль", - говорится в пресс-релизе.

Евпатория поддержала инициативу.

Делегация может посетить Израиль уже в феврале.