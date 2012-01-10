Израильская Нетания решила подружиться с Евпаторией
13:31, 10 января 2012Крым
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Крымский город не против
Администрация израильского города Нетания выразила желание установить партнерские отношения с Евпаторией (Крым), сообщила пресс-служба евпаторийской мэрии.
"Мэр города Мириам Файерберг-Икар направила письмо на имя городского головы Евпатории Андрея Даниленко, где отметила, что Нетания заинтересована в установлении партнерских отношений, и пригласила евпаторийскую делегацию в Израиль", - говорится в пресс-релизе.
Евпатория поддержала инициативу.
Делегация может посетить Израиль уже в феврале.
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